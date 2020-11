Fascinerende EODoc 'In His Image': ouders willen kleinkind van overleden zoon

Heeft een dode recht op nakomelingen? Waar is de grens van de maakbaarheid van het leven? Hoe ver mag je gaan uit verdriet?

In de fascinerende EOdoc 'In His Image' volgt de Israëlisch-Nederlandse filmmaker Tami Ravid Israëlische ouders die een kleinkind van hun overleden zoon wensen. Soms tegen de wil van de weduwe. 'In His Image' is op het IDFA genomineerd voor de award voor beste Nederlandse documentaire, in de Dutch Documentary Competition.

De drie zonen van de hoofdpersonen in 'In His Image' hebben één ding gemeen. Ze stierven tijdens hun militaire dienst in Israël. Bij gebrek aan wetgeving is het Israëlische ouders toegestaan om sperma uit het lichaam van hun overleden zoons te laten halen en dit te gebruiken voor het creëren van nakomelingen.

Jarenlange rechtszaken

De drie verhalen hebben hetzelfde uitgangspunt, maar verschillende uitkomsten. Het eerste echtpaar heeft in 2004 hun zoon verloren. Hun zoon was getrouwd en zijn weduwe heeft het maken van het kind verboden. Het echtpaar vecht al jaren in rechtszaken tegen deze beslissing.

Kleindochter geboren

Het tweede echtpaar probeert samen met Inbal, de beoogde moeder van hun toekomstige kleinkind, door middel van ivf een zwangerschap te laten plaatsvinden. Ondertussen laat Ludmila, een alleenstaande moeder afkomstig uit Oekraïne, vol trots haar kleindochter zien, die vijftien jaar na de dood van haar vader werd geboren.

'In His Image' roept vragen op. Ongemakkelijke vragen, over de maakbaarheid van het leven, de rol van ouders en de wetgever, maar bovenal is het een film over rouw, verlies en liefde.

Regisseur Tami Ravid: 'Toen ik met dit onderwerp begon had ik een oordeel, maar al snel hield deze film mij een spiegel voor: mag ik een mening hebben over of iemand wel of niet geboren mag worden? Ik hoop dat 'In His Image' dit dilemma weerspiegelt en de kijker meeneemt op een ontdekkingsreis naar de complexiteit van leven, liefde en verlies.'

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh: ''In His Image''is een onderzoek naar de ethiek van, en de drang tot voortplanting na de dood. Het werpt een licht op een maatschappelijk verschijnsel in Israël dat hier (nog) onmogelijk is. De diepgewortelde wens van ouders op een nakomeling van hun omgekomen zoon is door Tami Ravid integer vastgelegd. De uitkomst en realisering van deze wens roept ethische vragen op over hoe maakbaar het leven is.'

2Doc IDFA Primeurs

De EO zendt dit jaar twee IDFA genomineerde documentaires uit via de 2Doc IDFA-primeurs. Op dinsdagavond 24 november om 20.15 uur 'In His Image' en op 25 november om 22.15 uur 'Skies Above Hebron'.

Credits

Scenario & regie: Tami Ravid, Producent Witfilm: Iris Lammertsma en Boudewijn Koole, Uitvoerend producent Witfilm: Femke de Wild en Yasmin van Dorp, Director of photography: Philippe Bellaïche, Montage: Yael Perlov. Eindredactie EOdocs: Margit Balogh

'2Doc IDFA primeur: 'In His Image'', dinsdag 24 november om 20.15 uur bij de EO op NPO 2.