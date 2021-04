Familie Mutsaers ontmoet Julius Jaspers in de eerste aflevering van 'De Druiventros: D'r op of d'r onder'

Volgende week dinsdag is het zo ver: de eerste aflevering van 'De Druiventros: D'r op of d'r onder'. In deze aflevering ontmoet topchef Julius Jaspers de familie Mutsaers-Zoontjes in hun familiehotel.

De familie bestiert al zo’n 45 jaar 'Hotel de Druiventros'. Maar nu door coronacrises de horeca flink in de verdrukking heeft gebracht, wil de familie Mutsaers, nu toch ook zelf hun trotse bezit een flinke vaccinatie geven om de toekomst weer veilig te stellen. Het restaurant wordt verbouwd en krijgt een nieuw concept…..maar ja, welk concept?

Mieke wil graag een fondue restaurant, Ad en dochter Janny willen graag gaan voor het BBQ & Beer concept en schoonzoon Rob ziet het meeste in een All You Can Eat -idee. Welk concept het gaat worden is nog de vraag en de meningen zijn hier erg over verdeeld.

Toch start de familie direct met de verbouwing van het restaurant, Julius is hier niet blij mee en laat dat ook duidelijk weten aan de familie. Daarnaast gaan Frank en Rogier aan de slag met de styling van het restaurant voor het fondue restaurant. Hoe zal de samenwerking met Mieke verlopen? Want Mieke beslist al vele jaren zelf hoe alles geregeld moet worden in het restaurant.

'De Druiventros: d’r op of d’r onder' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf dinsdag 27 april wekelijks om 21.30 uur bij RTL 4.