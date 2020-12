Familie Jelles op het matje bij de tandarts

In Duitsland is het feest want Miguel en Chayenna hebben hun ja-woord gegeven. Iedereen kan na alle stress dan echt gaan genieten van de feestelijke dag.

De familie Jelies wordt op het matje geroepen bij de tandarts. Ze staan bekend om hun gaatjes en alle kinderen moeten daarom ook op poetscursus. Daarnaast is het gezin ook druk in de weer met een zoektocht naar een nieuw gezinslid.

In Boskoop verlaat dochter Marlynn het warme nest. De hele familie helpt mee met de verhuizing maar dan opeens wordt het Marlynn toch allemaal een beetje teveel. Het coronavirus laait weer op en ook daar ontkomt de familie Kraan niet aan.

'Een Huis Vol', donderdag 31 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.