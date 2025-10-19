Extreme stressopdracht in 'Kamp van Koningsbrugge'

Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Voor Lisa, Aart, Hannah, Youri, Ruben en Tessa staat de allereerste tactische missie op het programma. Ze moeten midden in de jungle een mogelijke vijand zien te detecteren. Wat volgt is de nieuwe fase. Is dat nieuwe tenue voor iedereen, of vallen er cursisten af vlak voor de eindfase? ’s Avonds wacht een extreme stressopdracht. Houdt iedereen het hoofd koel?

'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 20 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.