Extreme stressopdracht in 'Kamp van Koningsbrugge'

zondag 19 oktober 2025
Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Voor Lisa, Aart, Hannah, Youri, Ruben en Tessa staat de allereerste tactische missie op het programma. Ze moeten midden in de jungle een mogelijke vijand zien te detecteren. Wat volgt is de nieuwe fase. Is dat nieuwe tenue voor iedereen, of vallen er cursisten af vlak voor de eindfase? ’s Avonds wacht een extreme stressopdracht. Houdt iedereen het hoofd koel?


'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 20 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 20u34  »
NPO 1
Voor Lisa, Aart, Hannah, Youri, Ruben en Tessa staat de allereerste tactische missie op het programma. Ze moeten midden in de jungle een mogelijke vijand zien te detecteren.
Zaterdag 25 oktober 2025 om 10u35  »
NPO 1
Voor Lisa, Aart, Hannah, Youri, Ruben en Tessa staat de allereerste tactische missie op het programma. Ze moeten midden in de jungle een mogelijke vijand zien te detecteren.

Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

De oorlog begint steeds meer zijn tol te eisen: Reg Seekings lijdt aan nachtelijke angstdromen terwijl Tonkin voor het vuurpeloton staat. Een laatste avondmaal met een Duitse generaal biedt hem een glimp van hoop. In Termoli raakt Seekings bevriend met de achtjarige Matteo en zijn gezin. Eve duikt op midden in de chaos, vastbesloten om mee te vechten. Tonkins leven hangt ondertussen nog steeds aan een zijden draadje.

'Rogue Heroes', om 20.00 uur op VRT Canvas.

