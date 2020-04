Evi blijft dicht bij huis in '3 Op Reis'

Jennifer is op een onvervalst stukje Portugees platteland: het domein van de Lusitano paarden en de campinos, de Portugese boerenknechten.

Ze leert hun bijzondere cultuur kennen en bezoekt het Lusitano festival.

Evi is dichtbij huis in Londen, in de wijk Hackney. Tot voor kort was deze wijk vaak negatief in het nieuws wegens geweld en criminaliteit. En hoewel Hackney haar rauwe randje nooit helemaal is kwijt geraakt, wordt de wijk steeds vaker bestempeld als hip & happening.

Maurice eindigt zijn reis door Chili, en wel bij de indrukwekkende San Rafael Gletsjer. Een gletsjer die volgens wetenschappers bovengemiddeld hard smelt, en in 2030 waarschijnlijk helemaal is verdwenen.

'3 op Reis', zondag 19 april om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.