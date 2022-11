'Even Tot Hier' is weer terug!

Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn weer terug met een nieuw seizoen van 'Even Tot Hier'. Terwijl de mannen van Oranje aantreden op het WK zullen Niels en Jeroen beginnen aan het achtste seizoen van de satirische en muzikale zaterdagavondshow.

En natuurlijk zullen ook dit seizoen de muzikale gast, het liedje van één minuut, de scherpe grappen en rake observaties niet ontbreken. 'Even Tot Hier' begint op 12 november en is elke zaterdag om 21.30 uur, of om 22.30 uur, of nou ja, niemand weet hoe laat precies vanwege het WK Voetbal, te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Niels & Jeroen: 'Je kunt zonder schuldgevoel naar ons gaan kijken, want wij hebben onze studio voor zover bekend niet laten bouwen door uitgebuite arbeidsmigranten!'

'Even Tot Hier' wordt gemaakt door Niels van der Laan en Jeroen Woe, samen met schrijvers Hans Riemens, Peter Capel, Peter Heerschop, Emilio Guzman, Owen Schumacher en Armèn Hakhverdian.

'Even Tot Hier' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.