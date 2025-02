Eva Eikhout gaat voor '3 Op Reis' op wintersport in Oostenrijk

Eva Eikhout, bekend van 'Eva en de Eva's, de 'Cancel Club' en 'One Night Stand-Up' is van nature enorm reislustig. Als gastpresentator van '3 Op Reis' pakt ze de auto en rijdt ze richting de Oostenrijkse sneeuw.

Iets waar ze enorm veel zin in heeft. Eva ruilt haar zomervakantie namelijk graag in voor een week wintersport; 'het is me echt met de paplepel ingegoten'. Haar roadtrip gaat van Hilversum naar Innsbruck, de verrassende hoofdstad van Tirol. Daarna zet ze koers naar het skigebied Pitztal. Hier waagt Eva zich aan een potje snowtuben en maakt ze een avondrit in een pistenbully. De volgende dag gaat ze de hoogte in: op de 3440 meter hoge Pitztaler Gletsjer doet ze wat ze het liefste doet: skiën.

Eva Eikhout: 'Weet je wat er zo leuk is aan skiën? Je bent de hele week lekker buiten in de prachtige natuur, daar wordt iedereen blij van! Frisse lucht, als je geluk hebt een lekker zonnetje een geen discussie over wat je die dag gaat doen, want je gaat skiën!'

'3 Op Reis' is hét Nederlandse reisprogramma dat laat zien hoe mooi onze planeet is. De presentatoren kijken verder dan de bekende plekken: geen massatoerisme, maar authentieke ervaringen die je blik verruimen en de wereld vanuit een ander perspectief tonen. Met een focus op duurzaamheid, bewust reizen en inclusiviteit laat het programma zien dat reizen een van de mooiste dingen van het leven is.

'3 Op Reis', zondag 9 februari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.