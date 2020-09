'Eva Crutzen: Opslaan Als' bij BNNVARA

Vergeet saaie theaterregistraties. Cabaretière en actrice Eva Crutzen heeft haar succesvolle theaterprogramma omgebouwd tot een inventieve driedelige comedy.

Net als haar theaterprogramma bestaat de televisieserie uit monologen die je aan het denken zetten, afgewisseld met komische scènes, sketches en muziekvideo's. We volgen Eva die na acht jaar relatie gedumpt is en grip probeert te krijgen op haar leven.

Ze wil erachter komen hoe haar hoofd werkt. Waarom onthoudt ze alleen de leuke momenten met haar ex en zwelgt ze in liefdesverdriet? Waarom vergeet ze steeds meer hoe de stem klinkt van haar moeder die stierf aan kanker toen ze elf was? Waarom onthouden we überhaupt wat we onthouden?

'Eva Crutzen: Opslaan als', om 21.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.