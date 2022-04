'Eus' Boekenclub' viert opnieuw de Boekenweek

Na het succes van vorig jaar viert 'Eus' Boekenclub' in de Boekenweek van 2022 wederom een week lang het plezier van het lezen en alles daaromheen.

Özcan Akyol presenteert vanuit het Burgerweeshuis in Deventer een vrolijk en energiek programma waaruit de liefde voor de literatuur spreekt.

Presentator en schrijver Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, stelt tijdens de komende Boekenweek het boek én de lezer centraal, samen met huisband Lakshmi en terugkerend eenmanspubliek Stefano Keizers.

Özcan ontvangt achtereenvolgens de schrijvers David Van Reybrouck, Griet Op de Beeck, Herman Koch, Esther Gerritsen en Arthur Japin. Zij gaan met de leesclub in gesprek over hun boeken. Wat vinden de lezers van het boek? Zijn ze omvergeblazen, of valt er ook wel een kritische noot?

De leesclub bestaat uit smaakmakers uit de media, cultuur en sport, onder wie presentatrice Dieuwertje Blok, actrice Olga Zuiderhoek, presentator Matthijs van Nieuwkerk, muzikant Kenny B en oud-profvoetballer Glenn Helder. Zij hebben het boek aandachtig gelezen en stellen samen met Eus vragen aan de schrijver.

Deze editie kent een nieuw element: een ontmoeting met een burgemeester, die de kijker vertelt welke tekst grote indruk op diens leven heeft gemaakt. Welk boek of gedicht ontroert, inspireert, geeft rust of zet aan tot actie? We horen het van Hubert Bruls (Nijmegen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Achmed Marcouch (Arnhem), Mieke Baltus (Lelystad) en Jan van Zanen (Den Haag).

Daarnaast elke dag een verzamelaar van een bijzondere boekencollectie én een gedicht van onder anderen dichters Marieke Lucas Rijneveld en Gershwin Bonevacia.

De leesclub bespreekt dit seizoen de volgende boeken:

- Maandag 11 april: David Van Reybrouck - Revolusi

- Dinsdag 12 april: Griet Op de Beeck - Jij mag alles zijn

- Woensdag 13 april: Herman Koch - Een film met Sophia

- Donderdag 14 april: Esther Gerritsen - De terugkeer

- Vrijdag 15 april: Arthur Japin - Mrs. Degas

'Eus' Boekenclub', van 11 tot 15 april om 19.50 uur bij de NTR op NPO 2.