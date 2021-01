Eurosport in februari: klaar voor de koers!

Het wielervoorjaar ziet er dit jaar door corona anders dan anders uit. Veel voorjaarskoersen zijn afgelast, de voorbereiding van de renners is niet als vanouds. Maar de wegwedstrijden die wel worden gereden, kan je vanop de eerste rij volgen bij Eurosport. Een overzicht.

Sportliefhebbers hebben 27 februari omcirkeld in hun agenda als de start van het wielerseizoen met de Omloop het Nieuwsblad. Met heel wat wedstrijden die worden afelast wordt het vooral uitkijken naar dat laatste weekend van februari. Want naast Omloop het Nieuwsblad wordt dan ook Kuurne-Brussel-Kuurne betwist. Mis niks van de koers via Eurosport en Eurosport.nl!

VELDRIJDEN

3 februari | Ethias Cross Maldegem

6 februari | Superprestige Middelkerke

7 februari | X2O Badkamers Trofee Lille

13 februari | Ethias Cross Eeklo

14 februari | X2O Badkamers Trofee Brussel

Na het WK veldrijden eind januari in Oostende werken de renners in februari hun laatste wedstrijden van het seizoen af. In Maldegem en Eeklo worden de laatste wedstrijden van de Ethias Cross gereden, de Superprestige sluit af in Middelkerke en de X2O Badkamers Trofee zal beslist worden in Lille en Brussel. Wie winnen de laatste wedstrijden van het seizoen?

WINTERSPORT

31 januari t/m 6 februari | ATP Adelaide

8 t/m 21 februari | Australian Open

Net zoals ieder jaar begint het tennisseizoen met de grootste tennistoernooien op het zuidelijk halfrond. Door de quarantaineregels werden de toernooien drie weken uitgesteld, maar in februari kunnen we gaan genieten van de Australian Open en het ATP-toernooi in Adelaide als een mooie opwarmer. Titelverdediger Novak Djokovic zal 2021 natuurlijk met een titel willen beginnen, maar zal het met concurrenten als Rafael Nadal, Dominic Thiem en Daniil Medvedev zeker niet makkelijk gaan krijgen. Mis geen enkele bal van de Australian Open via Eurosport.nl!

WINTERSPORT

Schansspringen:

6 & 7 februari | Wereldbeker Sapporo

13 & 14 februari | Wereldbeker Beijing

19 februari | Wereldbeker Rasnov

23 februari t/m 7 maart | Wereldkampioenschap Oberstdorf

Langlaufen:

6 & 7 februari | Wereldbeker Ulricehamn

20 & 21 februari | Wereldbeker Nové Mesto

23 februari t/m 7 maart | Wereldkampioenschap Oberstdorf

Noordse Combinatie:

6 & 7 februari | Wereldbeker Klingenthal

3 & 14 februari | Wereldbeker Beijing

23 februari t/m 7 maart | Wereldkampioenschap Oberstdorf

Biatlon:

9 t/m 21 februari | Wereldkampioenschap Pokljuka

Alpineskiën:

5 & 6 februari | Wereldbeker Garmisch-Partenkirchen (M)

8 t/m 21 februari | Wereldkampioenschappen Cortina d’Ampezzo

27 & 28 februari | Wereldbeker Bansko (M)

27 & 28 februari | Wereldbeker Val di Fassa (V)

In het pre-Olympisch jaar staat de maand februari voor de wintersporten in het teken van de wereldkampioenschappen. In Oberstdorf vinden van 23 februari t/m 7 maart de wereldkampioenschappen schansspringen, langlaufen en noordse combinatie plaats. Verder strijden de biatleten in het Sloveense Pokljuka om de medailles en staan in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de wereldkampioenschappen alpineskiën op het programma.

SNOOKER

4 t/m 7 februari | Shoot Out

15 t/m 21 februari | Welsh Open

22 t/m 28 februari | Players Championship

FORMULE E

13 februari | E-Prix Mexico Stad

26 & 27 februari | E-Prix Diriyah

Na de eerste E-Prix van het jaar in Santiago in januari gaat het Formule E-seizoen ook dit jaar van start op de circuits in Mexico Stad en Diriyah. Nederlander Nyck de Vries maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule E en pakte tijdens de laatste race in Berlijn zijn eerste podiumplek, waardoor hij elfde werd in het eindklassement. Kan de Vries deze lijn doorzetten?