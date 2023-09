Ernst Daniël Smid is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Ernst DaniŽl Smid is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Zanger Ernst DaniŽl Smid heeft sinds 2017 Parkinson. In de kappersstoel bij ÷zcan Akyol vertelt hij over zijn hersenoperatie waardoor de klachten van de ziekte minder zijn. Maar hij vertelt ook dat zijn wereldje inmiddels erg klein is geworden.