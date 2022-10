Erik is in alle staten in 'Oogappels'

Nina worstelt met haar thuissituatie en Danny en Chris zijn hard aan het werk voor hun eindexamen. Lieke heeft een kamer gevonden en Tim helpt met klussen. Carola slaagt met vlag en wimpel voor haar rijangst examen.

Fabie heeft een leuke date met Willem, maar maakt zich zorgen over Jeroens invloed op Pip. Tim begint steeds fanatieker te wielrennen. Erik is in alle staten als Lodewijk ineens verdwenen is en als Hansje naar een zaak van Maarten gaat kijken gebeurt er iets totaal onverwachts.

'Oogappels', woensdag 26 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.