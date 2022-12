'EOdoc The New Greatness Case' te zien op NPO 2

De 'EOdoc The New Greatness Case' vertelt het schokkende verhaal van de Russische Anya. Zij werd in 2018 gearresteerd werd vanwege vermeende terroristische activiteiten tegen de Russische regering.

Documentairemaker Anna Shishova portretteert jongeren die in de val zijn gelokt door de Russische overheid.

Anya was een gewone tiener, net 17 jaar oud, die met andere idealistische jongeren op internet chatte over de Russische politiek en maatschappelijke problemen. Een geheim agent voegde zich bij de, tot dan toe onschuldige, chatgroep, hij huurde een kantoortje waar ze elkaar konden ontmoeten en zette de jongeren aan tot protestacties en demonstraties.

In het kantoortje werden hun discussies over protestacties met verborgen camera’s vastgelegd. Niet lang daarna werden Anya en haar vrienden gearresteerd en beschuldigd van samenzweringen tegen de regering en vermeend extremisme. In gevangenschap worden ze zwaar onder druk gezet en met geweld gedwongen tot valse getuigenissen.

De 'EOdoc The New Greatness Case' is een schokkend portret van een groepje jongeren in het Rusland van Poetin die door de geheime dienst in de val zijn gelokt, in onrechtvaardige showprocessen berecht worden en zware gevangenisstraffen krijgen. Deze jongeren werden voorgeleid in 2018, de zaak kwam nationaal in het nieuws als ‘The New Greatness Case’ en moest een waarschuwing zijn voor alle Russische jongeren.

In Rusland wordt keihard opgetreden tegen burgers met afwijkende meningen, demonstraties worden neergeslagen en protestacties bestraft. De documentaire biedt een blik van binnenuit op het steeds repressievere Russische regeringsbeleid tegen vrije meningsuiting, waarvan duizenden burgers elke dag de gevolgen ervaren

'EOdoc The New Greatness Case', donderdag 15 december om 22.55 uur bij de EO op NPO 2.