EOdoc: 'Mel', een intieme documentaire over een transseksuele gewichtheffer

Toen de Armeense Meline in 2007 het wereldrecord gewichtheffen voor vrouwen brak, werd ze onthaald als een nationale heldin. In Armenië was ze op slag wereldberoemd en werd ze overal herkend.

Niet alleen Meline, het hele land ging voor goud op de Olympische Spelen in Londen; een primeur voor de jonge Armeense Republiek.

Maar Meline droeg een geheim met zich mee dat ze niet langer kon verhullen. Ze sprak haar wens uit om als man verder door het leven te willen gaan. Echter Armenië is een conservatief en orthodox land met weinig LHBT-rechten, en Mel werd dan ook publiekelijk aan de schandpaal genageld, bedreigd en vernederd. Mel besluit te vluchten en arriveert, met vriendin Lilith, in Nederland, waar ze asiel aanvragen en Mel middels een operatie een transitie tot man ondergaat. Haatcampagne

De documentaire laat de worsteling zien van een transseksueel die van jongs af aan wordt gepusht om zich als meisje te presenteren en als jonge vrouw één van de beste gewichtheffers op Olympisch niveau wordt. Mel(ina) is de trots van Armenië totdat hij zijn ware identiteit als man niet langer kan verhullen, zowel fysiek als mentaal. Als Mel hiervoor uitkomt wordt hij verguisd door het volk, aangespoord door o.a. religieuze leiders die volop inzetten op een haatcampagne waarbij mensen zogenaamd sprekend uit Gods naam, de meest afschuwelijke oordelen uitspreken. Het effect daarvan op Mel is hartverscheurend: Mel die weggedoken zit in een schuur en zich niet kan verontschuldigen voor wie hij is, namelijk een schepsel van diezelfde God. Pure haat

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh: 'Deze scene grijpt mij iedere keer weer aan en laat zien waartoe het misbruiken van Gods naam kan leiden: pure haat die haaks staat op de Liefde waarmee Mel omarmd zou moeten worden.' Regie: Inna Sahakyan & Paul Cohen 'Mel', donderdag 9 juni om 23.10 uur bij de EO op NPO 2.