EO zendt twee Teledoc-campus documentaires uit

In de serie Teledoc-campus documentaires zendt de EO twee gelaagde films uit. Op maandag 30 oktober is de intrigerende documentaire Het wonder van Oirsbeek van Kees-Jan Mulder en Jaap van Heusden te zien en op maandag 6 november de indrukwekkende documentaire Als ze er niet is.

'Het wonder van Oirsbeek'

Waarom huilen er al jaren Mariabeelden in de huiskamer van een Limburgs echtpaar? Dat vragen filmmakers Kees-Jan Mulder en Jaap van Heusden zich af, in deze docu-variatie op Van Heusdens fictiefilm 'De man uit Rome'.

Over huilende Mariabeelden maakte filmmaker Jaap van Heusden al de fictiefilm De man uit Rome. Het onderwerp vormt ook de basis voor deze korte documentaire, die hij samen met Kees-Jan Mulder regisseerde.

De woonkamer van een Limburgs stel staat vol met heiligenbeelden, die huilen om al het slechte nieuws dat op hun televisie langskomt. Maar terwijl niemand hen gelooft, bereiden de twee zelfverklaarde 'kleine profeten' zich erop voor dat hun huurhuisje weldra zal veranderen in een internationaal bedevaartoord, inclusief geneeskrachtige bron.

'Als ze er niet is'

Vijfentwintig jaar na het overlijden van hun eigen moeder is de zus van filmmaker Wieke Kapteijns voor het eerst zwanger. Voor hem het startschot om in deze persoonlijke documentaire de betekenis van het concept 'moeder' te onderzoeken.

Wat is 'een moeder' eigenlijk? Heeft Google een eenduidig antwoord? Wikipedia? Vrienden misschien? Die laatsten noemen het 'thuiskomen' of: 'iemand die er altijd voor je is'. Nu zijn zus, vijfentwintig jaar na het overlijden van hun eigen moeder, voor het eerst een kindje verwacht, besluit filmmaker Wieke Kapteijns het concept 'moeder' te onderzoeken. Voor het eerst in z'n leven moet hij zich op onbekend terrein begeven en ziet hij in deze persoonlijke, intieme documentaire lang verscholen verdriet onder ogen.

'Teledoc-campus', maandag 30 oktober en maandag 6 november om 23.10 uur op NPO 2.