EO zendt portret rabbijn Awraham Soetendorp uit

Rabbijn Awraham Soetendorp is al veertig jaar voorganger van de Liberaal Joodse gemeenschap in Den Haag. Door talloze optredens in de media is hij 'de bekendste rabbijn van Nederland' geworden.

Ook is hij meermaals nationaal en internationaal onderscheiden. Op 81-jarige leeftijd is hij nog steeds actief. Op 17 november zendt de Joodse redactie van de EO 'Met Geduldige Haast' uit. In deze door Ellen Blom geregisseerde documentaire maakt rabbijn Soetendorp de balans op.

Awraham Soetendorp is een oorlogskind en bracht zijn eerste levensjaren door in onderduik. De Shoa heeft zijn leven en werk bepaald. Soetendorp is beland in de laatste fase van zijn leven en daarom maakt documentairemaakster Ellen Blom de balans op met hem.

'Met Geduldige Haast' is opgedeeld in zeven bedrijven. Hierin is de vraag: Welke boodschap wil Soetendorp overdragen aan de volgende generatie? Soms is hij even uit zijn evenwicht als hij een familie-opstelling moet maken. Of als acteurs het gesprek tussen hem en zijn vader naspelen. Af en toe moet hij ook erkennen dat hij niet alles heeft kunnen veranderen in de wereld, zoals in het evaluatiegesprek dat hij houdt met een headhunter die hem bevraagd over zijn erfenis.

Dialoog

In de documentaire kijkt rabbijn Soetendorp terug op zijn rol als bruggenbouwer en vredestichter. Hij gaat in op zijn doel om altijd de dialoog te zoeken en vredesinitiatieven met andere religieuze leiders te zoeken. De centrale vraag luidt: Heeft zijn levenswerk het effect gehad dat hij voor ogen had? Een ander onderdeel van de zeven aktes is het bouwen van een ‘droomcafé’ met jongeren, waarin Soetendorp met hen praat, onder meer over buitengesloten worden.

Martin Luther King

In een bioscoop kijkt Soetendorp terug op zijn contact met Martin Luther King, een man die blijvende invloed heeft gehad op zijn leven. Hij kijkt terug op de dagen na de moord op Martin Luther King wanneer de rabbijn in Amerika is en zich opeens bedreigd voelt als hij zich onder de rouwende bevolking mengt. Aan het einde van de documentaire schrijft Soetendorp een brief aan zijn achterkleinkind, waarin hij benoemt wat hij hoopt dat zijn erfenis zal zijn en hoe zijn achterkleinkind zal opgroeien.

Respect Foundation

Een vervolg op de documentaire zijn de lessen die de Respect Foundation gaat geven. Tijdens een tour door Nederland geeft Soetendorp zijn boodschap van verbinding en tolerantie haast letterlijk door aan de volgende generatie. Het complete lesmateriaal wordt - in samenwerking met de Respect Foundation - beschikbaar gesteld voor alle scholen in Nederland. Via deze Foundation worden jaarlijks zeshonderdduizend Nederlandse scholieren bereikt.

'Met Geduldige Haast: Rabbijn Awraham Soetendorp in 7 verhalen' is een documentaire geregisseerd door Ellen Blom, met camerawerk van Jan Pieter Tuinstra. Hierbij zijn ze ondersteund door historica Karen de Jager die bezig is met een biografie over Soetendorp, zij deed voor deze documentaire de research. Productie: Dutch Angle TV.

'Met Geduldige Haast', een portret van rabbijn Awraham Soetendorp, zondag 17 november om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.