EO zendt Gouden Film 'De Matchmaker' uit op derde kerstdag

Foto: © Evangelische Omroep 2019

Benja Bruijning en Ariane Schluter spelen de hoofdrollen in 'De Matchmaker'; een warme, komische feelgoodfilm over een zoon die op zoek gaat naar een man voor zijn moeder.

De sterrencast met o.a. Loes Luca en Georgina Verbaan maakt 'De Matchmaker' de perfecte film voor derde kerstdag. De EO is als coproducent trots op het succes in de bioscoop. De film trok meer dan 100.000 bezoekers en ontving hiervoor de Gouden Film.

Benja speelt de 32-jarige wereldreiziger Chris, die vanwege geldnood weer thuis bij zijn moeder Marja belandt. Ariane speelt Marja: een actieve vrouw van bijna 60 die zich vooral bezighoudt met het geluk van anderen. Andere belangrijke rollen worden gespeeld door bekende acteurs zoals; Loes Luca, Georgina Verbaan, Eva van de Wijdeven, Sanne den Hartogh en Kasper van Kooten.

Verhaal van 'De Matchmaker'

Chris reist als stockfotograaf de wereld over en geniet volop van zijn leven. Wanneer nieuwe opdrachten schaars blijken en de bodem van zijn bankrekening in zicht komt, keert hij noodgedwongen terug naar de plek waar hij al jaren niet meer is geweest: thuis. De actieve Marja gelooft haar ogen niet wanneer haar zoon plotseling op de stoep staat. Chris moet enorm wennen aan de hechte dorpse gemeenschap en wil het liefst zo snel mogelijk weer weg. Daarom neemt hij direct een nieuwe klus aan: een promo voor een datingsite.

Datingavontuur

Chris bedenkt dat zijn single moeder wel een nieuwe relatie kan gebruiken en hij maakt - buiten haar medeweten om - een video. Eenmaal online blijkt het een enorme hit en de berichten van enthousiaste mannen stromen binnen. Na enige twijfel besluit Marja het datingavontuur aan te gaan, met haar zoon als datingcoach. Tijdens de zoektocht naar de ideale kandidaat worden moeder en zoon geconfronteerd met zichzelf, elkaar en gebeurtenissen uit het verleden. Langzaam maar zeker gaat Chris zijn thuis én zijn moeder weer met frisse ogen zien, en voor beiden komt de liefde uit onverwachte hoek.

EO als coproducent

Lemming Film produceerde de komische feelgoodfilm in coproductie met de EO. Het scenario van 'De Matchmaker' is geschreven door de Ierse schrijver Hugh Travers, in samenwerking met co-scenaristen Jeroen Houben en Lotte Tabbers ('Pak van mijn hart', 'De Boskampi’s'). De regie is in handen van Jeroen Houben.

'De Matchmaker', vrijdag 27 december om 20.30 uur op NPO 3.