EO viert muzikaal 'Stralend Kerstfeest' met boodschap van vrede centraal

Op Eerste Kerstdag is 'Stralend Kerstfeest' te zien bij de EO. Een verrassende, muzikale uitzending waarin niet alleen de vrede, maar ook de onvrede bezongen wordt.

Berget Lewis, OG3NE en Ferdi Bolland geven samen met talenten van het Leger des Heils muzikale en inhoudelijke invulling aan de avond. De ruim 600 bezoekers krijgen ook een belangrijke rol, want zij zullen meerstemmig zingen onder leiding van Tijmen en Maarten van Popup Choir. De presentatie is in handen van Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart.

In een jaar dat het nieuws bol staat van oorlog, protesten, vluchtelingenstromen en klimaatproblematiek is de kerstboodschap van vrede relevanter dan ooit. In deze editie van Stralend Kerstfeest worden zowel klassieke kerstnummers als legendarische vredesnummers gezongen. Van ‘Joy to the world’ tot John Lennons ‘Happy Xmas’; ze komen op de avond van Eerste Kerstdag allemaal aan bod.

Oekraïense talenten

De Oekraïense pianiste Muza Valiaddinzade vluchtte voor de oorlog en vertelt over haar muzikale passie en toekomstdroom. Ze begeleidt Ferdi Bolland op piano bij het hoopvolle ‘You raise me up’. Ook Anna Hodorovskaya moest Oekraïne ontvluchten. Ze is een bekende zangeres in haar thuisland, en ook zij laat in 'Stralend Kerstfeest' haar stem en verhaal horen.

Kerstverhaal

Een kerstverhaal ontbreekt natuurlijk niet: ‘Een witte kerst’ van Godfried Bomans wordt verteld door Veronica. Zij heeft in haar bewogen leven gemerkt hoe fijn het was dat mensen hun deur voor haar openden. Nu wil zij op haar beurt anderen ook graag een veilige en warme plek bieden bij een inloophuis van het Leger des Heils.

Verschillende BN’ers delen een kerstgroet of reflectie op het afgelopen jaar. Zo zijn onder andere André van Duin en Giovanca Ostiana te zien. En een aantal BN’ers, waaronder Karin Bloemen, Jan Dulles en Joris Linssen, zingt samen het nummer Imagine.

'Stralend Kerstfeest', zondag 25 december om 21.25 uur bij de EO op NPO 1.