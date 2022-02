EO presenteert 'Blauw Bloed' special over 20 jaar koninklijk huwelijk

Op woensdag 2 februari vieren koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat zij twintig jaar getrouwd zijn. Het EO-royaltyprogramma 'Blauw Bloed' komt ter ere daarvan met de special 'In Voor- en Tegenspoed, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima'.

In de vijftig minuten durende documentaire halen bekende royalty-watchers herinneringen op met als centrale vraag 'Hoe gelukkig zijn Willem-Alexander en Máxima nu echt?'

De latina Máxima vult de Hollander Willem-Alexander perfect aan. Ze gaf schwung en glamour aan ons koningshuis in de polder. Maar is het echt een match made in heaven? Royaltywatchers kennen ook momenten dat de spanning tussen de twee soms om te snijden is. Hebben de momenten van tegenspoed hen dichter bij elkaar gebracht of juist niet? En was Máxima ook voor Willem-Alexander gevallen als hij geen kroonprins was geweest?

Het rijke archief van Blauw Bloed zorgt voor een bijzondere reis door twintig jaar koninklijk huwelijk. Van de beroemde traan in de Nieuwe Kerk tot de prachtige dans van het paar op een bal in New York. En van de grap van Willem-Alexander over zijn 'beautiful assistent' tot de uitspraak 'happy wife happy life' over de carrière van Máxima bij de VN.

Jeroen Snel, eindredacteur bij de EO en één van de royaltydeskundigen die aan het woord komt: 'Achttien jaar lang reisde 'Blauw Bloed' mee met het koningspaar. Met achttien jaar verhalen en bijzondere momenten geeft deze special een bijzondere en betrouwbare kijk op twintig jaar huwelijk.' Deze eenmalige special wordt gepresenteerd door Anne-Mar Zwart.

'In Voor- en Tegenspoed, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima', woensdag 2 februari op NPO Start.