'EO Life' in het teken van 'Opwekking'

Zondagmorgen staat het NPO 2 programma 'EO Life' helemaal in het teken van Opwekking. Presentator Marleen Stelling is nog nooit op deze pinksterconferentie geweest en gaat op onderzoek uit.

In het weekend van Pinksteren komen zo’n 75.000 mensen bij elkaar. Dat doen ze al sinds 1971. Vroeger in Vierhouten, nu in Biddinghuizen in Flevoland.

EO-presentator Marleen Stelling weet van het bestaan van ‘Opwekking’ af, maar is er nog nooit geweest. Tot nu toe. Marleen stapt in haar camper en gaat op zoek naar wat ‘Opwekking’ nu eigenlijk is. Wat voor mensen komen daar bij elkaar, van welke leeftijden en geloven ze allemaal hetzelfde? Marleen dompelt zich onder in de wereld van zingen, luisteren, aanbidding én kamperen.

In het eerste gedeelte (09.15 uur) is Marleen op zoek, in het tweede deel van EO Life (vanaf 11.40 uur) is de samenkomst van vrijdagavond te zien. De spreker is Christian Tan, hij spreekt over het thema: 'Diep geraakt door het kruis.'

'EO Life', zondag 5 juni om 9.20 uur op NPO 2.