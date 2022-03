EO brengt impact verhuizing voor kinderen in beeld in 'Enkeltje Nederland'

Vanaf komende maandag, 14 maart, zendt de EO op NPO Zapp zes weken lang elke werkdag 'Enkeltje Nederland' uit. In dit programma worden kinderen in de leeftijd van elf tot en met 13 jaar gevolgd die verhuizen.

Een verhuizing is een belangrijk en impactvol moment voor iedereen, al helemaal voor tieners die rondom de puberteit al veel veranderingen meemaken; een nieuwe school, nieuwe vrienden en dan ook nog je vertrouwde plekje verlaten en je ergens anders moeten settelen. Met dit programma wil de EO gezinnen stimuleren met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe zij met zulke veranderingen om zouden gaan.

Verhuizen is een chaos! Bijvoorbeeld als de bouw van je tiny house niet opschiet en je bij opa en oma moet wonen. Of op een camping waar alles misgaat! Hoe verhuis je een kat als die er geen zin in heeft? Hoe behoed je jezelf en je zeven koi karpers voor verhuisstress en wat doe je als je helemaal niet mee wilt in de wilde verhuisplannen van je ouders? Je ziet het in 'Enkeltje Nederland', waarin wekelijks verhuizende kinderen worden gevolgd!

Cito-toetsweek

Deze eerste week verhuizen we Roos, Maya, Thor, Daley en Pepijn. Door gebrek aan ruimte, sliep Roos al 11 jaar bij haar moeder op de kamer, maar nu hebben ze eindelijk een grotere woning gevonden. Maya verhuist midden in de Cito-toetsweek en Thors ouders verruilen de stad voor het platteland. Haagse Daley verhuist uit zijn door hangjongeren geteisterde buurt, maar hoe verhuis je als bijna alle gezinsleden adhd hebben?

Belangrijke momenten in het leven

EO-eindredacteur Bert Heuvelman over 'Enkeltje Nederland': 'Kinderen in de leeftijd van elf tot en met dertien jaar zitten sowieso op een scharnierpunt in hun leven: thuis, school, social mediagedrag, je vrienden, veel verandert. En als je verhuist zit je natuurlijk helemaal op een kantelpunt in je leven. Wij volgen hen om te zien wat dat met je doet, de impact van het afscheid nemen en hoe je je draai weer vindt op een nieuwe plek. Dat zijn de verhalen die wij als EO willen vertellen.'

'Eén van de speerpunten van de EO is 'echte relaties'. Daar past dit programma bij uitstek bij. Verhuizen doe je meestal niet alleen, maar met je gezin. Sterker nog; je wordt ook weer even teruggeworpen op elkaar in het gezin en vandaaruit moet je je draai weer gaan vinden in een nieuwe omgeving. Het doet ook veel met een gezin als geheel. Dit programma daagt bij uitstek uit om samen, met elkaar op de bank te kijken en het verhuisavontuur mee te beleven.'

'Enkeltje Nederland', vanaf maandag 14 maart dagelijks om 18.30 uur bij de EO op NPO Zapp.