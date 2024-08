'Enkeltje Vrijheid' toont de laatste zware etappe van Ahmed's vluchtroute naar Nederland

Voor de ogen van de Sudanese Ahmed (25) brak de oorlog in alle hevigheid uit. Het geweld lijkt onbeteugeld: soldaten schieten moordend om zich heen, hij verliest het contact met zijn familie en voor zijn ogen spelen worden gruweldaden gepleegd. Er zit maar één ding op; hij moet vluchten.

Hij besluit in zijn eentje te voet naar Nederland te vertrekken, in de hoop daar in vrijheid te kunnen leven.

In de documentaire 'Enkeltje Vrijheid' volgen we Ahmed tijdens de laatste etappe van zijn vlucht: van de Italiaanse Alpen, door Frankrijk en België tot aan Ter Apel. Zeven maanden na zijn vertrek uit Sudan ontmoeten we hem in Italië, als hij op het punt staat om -buiten het zicht van de politie- de grens met Frankrijk over te steken. Na een uitputtende tocht van duizenden kilometers lopen en de levensgevaarlijke oversteek per rubberboot van Afrika naar Europa, moet Ahmed deze zware horde door de Alpen ook nog zien te nemen. Hij is gewond aan z’n voet, spreekt geen andere taal dan Sudanees en hij moet uit handen van de grenspolitie zien te blijven. Onderweg zijn de contrasten groot en ondervindt hij de wreedheid van het in Europa steeds rechtser wordende beleid.

Dromend van een nieuw leven in veiligheid doorkruist hij plekken waar Europeanen volop vakantie vieren; ski-oorden, golfresorts, volle terrassen in Parijs, hij ziet het allemaal aan zich voorbijtrekken. Zonder geld en spullen arriveert hij in Nederland, waar hij hoopt journalist te kunnen worden. Wat wij inmiddels weten, maar Ahmed nog niet, is dat hij in het zo op het oog leuke Nederland weliswaar veilig is, maar dat hij niet met open armen zal worden ontvangen.

Ahmed: 'Als ik terugdenk aan deze tocht voel ik de hitte van de woestijn, de jungle onder mijn voeten en het heen en weer schommelen van de rubberboot op de oceaan. Het was zwaar, maar gelukkig kan ik me nu richten op de toekomst. Een toekomst zonder het geluid van bombardementen op de achtergrond.'

'Enkeltje Vrijheid' is 29 augustus om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.