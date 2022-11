'En de naam is: Heeresma': tragikomische documentaire over schrijver Heere Heeresma

'En de naam is: Heeresma' is een documentaire over de in 2011 overleden schrijver en dichter Heere Heeresma. De film die de EO uitzendt, schetst een melancholieke en intense familiegeschiedenis.

De jonge Heere groeide op in een Amsterdamse nieuwbouwwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wegvoeren en vermoorden van zijn Joodse vriendjes en vriendinnetjes heeft hem voor het leven gevormd. Heeresma typeerde zichzelf als een jongetje dat 'aanwezig, niet aanwezig' was. Journalist Anton de Goede volgt zijn kinderen Marijne en Heere jr., die zich hem herinneren als een gecompliceerde en soms onaangepaste vader.

Heere Heeresma trok, zoals hij zelf zei, een brandscherm op rond zijn privéleven. Zijn telkens aangekondigde boek ‘Kaddish voor een buurt’ kreeg mythische allure in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en verscheen uiteindelijk als ‘Een jongen uit plan Zuid’. Heeresma beschrijft hierin zijn jeugd in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij groeit op in een buurt waar veel Joodse gezinnen wonen en ziet als klein jongetje dingen waar hij met niemand over kan praten. Het maakt hem bang en angstig. Deze tragische gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat hij onderdook in een leven waarin nooit duidelijk was wat waarheid was.

Kinderen

Het bestaan van Heere Heeresma is gehuld in nevelen, veel van wat zich in en rond zijn leven afspeelde is nooit naar buiten gekomen. Maar toch wordt er na zijn dood, een onafgemaakte brief gevonden waarin hij schijft: Het wordt tijd dat een biograaf zich in mijn bestaan gaat verdiepen. In de film En de naam is: Heeresma vertellen dochter Marijne en zoon Heere jr. aan Anton de Goede, hoe zij zich hun vader herinneren en waarin zij hem bewonderen. Het zijn verhalen over angst, duisternis, ongrijpbaar willen zijn maar ook met de nodige komische momenten. De journalist heeft jarenlang gecorrespondeerd met de schrijver en wil de biografie van Heere Heeresma schrijven.

'En de naam is: Heersesma' is een documentaire van de Joodse programmering van de EO, geproduceerd door Oogland Filmproducties. De film is mede tot stand gekomen met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunt, het Jaap Harten Fond en Fonds 21.

'En de naam is: Heeresma', maandag 14 november om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.