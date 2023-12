Emms van Broederliefde gaat 'Back To The Roots' in Kaapverdië

In de NPO FunX-serie 'Back To The Roots' reist presentatrice Ouassima Tajmout samen met Emms van Broederliefde af naar het land van zijn herkomst: Kaapverdiė.

Hoe hebben zijn Kaapverdische roots Emms als artiest gevormd en hoe belangrijk is dat voor hem?

Na de eerste 'Back To The Roots'-serie met Numidia in Marokko, gaat Ouassima ditmaal met Emms naar Kaapverdië. Daar maken ze kennis met zijn opa en oma en zien ze hoe beladen het slavernijverleden van het eiland is. Hoeveel invloed heeft deze geschiedenis op hem? Hoe inspireren jonge en oude Kaapverdiaanse muzikale helden Emms? En hoe vormt dit hem tot de persoon en artiest die hij vandaag de dag is? In de documentaire krijgen Emms en Ouassima antwoord op die vragen.

Emms

Emerson Akachar, artiestennaam Emms, is een Nederlandse artiest, geboren in Rotterdam én deel van de succesvolle formatie Broederliefde. Ook heeft hij als soloartiest veel grote hits gescoord. Met Broederliefde behaalde Emms al meerdere hitsingles, stond het nummer ‘Vuur’ op nummer één in de DiXte1000 en wonnen ze dit jaar voor de negende keer op rij de FunX Music Award voor Best Group.

De serie 'Back To The Roots' is vanaf maandag 11 december te zien op het YouTube-kanaal van NPO FunX en op NPO Start.