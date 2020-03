'Emma Willis Delivering Babies Special' op TLC

Emma Willis keert terug naar de baby's die ze hielp geboren worden in de documentaireserie 'Emma Willis Delivering Babies'. In deze special bezoekt de Britse tv-presentatrice vijf stellen die ze sinds de bevalling van hun kinderen niet meer heeft gezien.

Hoe gaat het met de baby’s, een klein jaar na hun geboorte? Emma vindt het spannend om weer terug te keren, maar is ook erg benieuwd. Tijdens de bevalling hielp ze mee als Maternity Care Assistant met de verloskundigen en maakte ze alle hectiek mee. Nu de rust is weergekeerd is er ook tijd om terug te kijken op die zware dag. Met de gezinnen doet ze dat letterlijk door de beelden van de bevalling terug te zien, iets wat nog vaak emoties oproept.

Zoals bij Laura en Antonio die hun derde kind kregen, terwijl er eigenlijk al gezegd was dat ze geen kinderen meer konden krijgen. Emma vindt het fantastisch om hun zoontje George nu met kleertjes aan te zien. Ook voor Tara en Lloyd was de bevalling destijds spannend, omdat ze al dertien keer een baby waren verloren.

De geboorte van Florence verliep gelukkig zonder problemen, waardoor ze nu volop kunnen genieten van hun vierde kind. En Emma geniet volop met hen mee.

'Emma Willis Delivering Babies Special', dinsdag 24 maart om 20.30 uur op TLC.