Ellie Lust op patrouille in Mexico, Armenië en de Filipijnen

Ellie Lust op patrouille in Mexico, ArmeniŽ en de Filipijnen

Foto: © AVROTROS 2020

Ellie Lust gaat vanaf dinsdag 11 februari weer op patrouille. In het derde seizoen van 'Ellie op Patrouille' wordt de oud-politieagente zes afleveringen lang onderdeel van de politieteams van onder meer ArmeniŽ, Mexico en de Filipijnen en ondersteunt ze bij alle facetten van het politiewerk.

In lokaal uniform, met open vizier en gewapend met een goede dosis Amsterdams lef geeft Ellie opnieuw een uniek kijkje in de wereld van buitenlandse korpsen. 'Ellie op Patrouille' is vanaf dinsdag 11 februari te zien om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Ellie gaat onder meer naar de Filipijnse hoofdstad Manilla, waar president Duterte een zero-tolerance-beleid op drugs voert. Ze wordt geconfronteerd met de, soms dodelijke, slachtoffers die aan beide kanten vallen bij deze War on Drugs. In Armenië werkt Ellie in de hoofdstad Yerevan tijdens nieuwjaarsnacht en bewaakt ze de veiligheid van het voormalige Russische ski-oord Tsaghkadzor. Acapulco is een populaire Mexicaanse badplaats, maar Ellie is er niet om op het strand te liggen. De stad en haar omgeving wordt geteisterd door een heftige karteloorlog. Ellie spreekt met ex-leden van zo’n kartel die nu samenwerken met de politie om hun dorp veilig te houden.

De andere landen die Ellie aandoet in het derde seizoen van 'Ellie op Patrouille' worden op een later moment bekendgemaakt.

