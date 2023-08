EK Hockey live bij de NOS

De Europese Kampioenschappen Hockey (mannen en vrouwen) worden van vrijdag 18 tot en met zondag 27 augustus gehouden in Mönchengladbach in Duitsland.

De NOS is er bij en doet dagelijks verslag.

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is Nederland titelverdediger: In 2021 wonnen beide de Europese titel in Amstelveen. Voor de vrouwen kan het de vierde Europese titel op rij worden na 2017, 2019 en 2021. De winnaar van het toernooi kwalificeert zich voor de Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs.

Livestreams wedstrijden en aandacht op radio en tv

Alle wedstrijden waarin Nederland speelt zijn live te zien op nos.nl en in de NOS-app. Ook op NPO Radio 1 besteedt het NOS radioprogramma 'Langs de Lijn' regelmatig aandacht aan het EK Hockey met onder andere korte (live) fragmenten van de wedstrijden. Op TV worden verschillende wedstrijden live uitgezonden en samenvattingen gegeven. De TV presentatie wordt verzorgd door Jeroen Stomphorst. Oud-hockeyster Ellen Hoog schuift een aantal keren bij hem aan voor een vakkundige analyse. Nederland speelt de eerste wedstrijden op zaterdag 19 augustus. De mannen spelen dan tegen Frankrijk, de vrouwen tegen Spanje. De finales zijn op zaterdag 26 augustus (vrouwen) en op zondag 27 augustus (mannen).