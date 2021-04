Eindhovens burgemeester John Jorritsma te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is onder meer de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, te gast.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is te gast bij Rick Nieman. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag in de lichtstad. Het programma, anders dan anders vanwege de coronamaatregelen, zit stampvol design en technologie.

Oprichters Joost Eerdmans en Annabel Nanninga van nieuwkomer JA21 zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de eerste weken van JA21 in het parlement, het politieke handwerk, spannende debatten, moties, het politieke spel en de formatie.

Voormalige ziekenhuisdirecteur Peter Bennemeer is te gast bij Rick Nieman. Ooit was hij directeur van chocoladefabriek Mars, daarna werd hij de baas van Ziekenhuis Bernhoven. In zijn boek 'De Ingreep' beschrijft Bennemeer hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte.

Oud Amerika-correspondent Jan-Kees Emmer is te gast in 'WNL Op Zondag'. Volgende week is de Amerikaanse president Joe Biden precies honderd dagen in functie. Hoe heeft de president het gedaan? We maken de balans op.

'WNL Op Zondag', zondag 25 april om 10.00 uur op NPO 1.