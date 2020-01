Eeuwenoude strijd tussen de Lage Landen barst weer los in 'Holland-België'

Eeuwenoude strijd tussen de Lage Landen barst weer los in 'Holland-BelgiŽ'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

In de satirische spelshow 'Holland-BelgiŽ', waarin bekende Nederlanders de strijd aangaan met bekende Belgen, komen alle vooroordelen over en verschillen tussen de Lage Landen aan bod.

Wat weten de Nederlanders over Belgische gewoontes en tradities? Hoe kunnen de Belgen de Nederlanders ervan overtuigen dat het in Vlaanderen toch zoveel plezanter is? Van kaaskoppen tot Belgenmoppen, alles komt voorbij! Welk team mag zich koning van de Lage Landen noemen? 'Holland-België' is vanaf zondag 19 januari om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Onder leiding van Ruben Nicolai trekt het Nederlandse team ten strijde tegen het Belgische team van Niels Destadsbader. De landsgrenzen worden goed bewaakt door presentator Art Rooijakkers en Vlaamse acteur en presentator Jonas van Geel. Voor Niels is het de eerste keer dat hij teamcaptain is in 'Holland-België'. 'De goesting is groot en stiekem win ik ook graag. Als captain van het Belgische team ga ik er dus alles aan doen om die mondige Hollanders eens een flinke peer te stoven!'

In de eerste aflevering van 'Holland-België' wordt Ruben Nicolai in deze vriendschappelijke oorlog gesterkt door comedian Najib Amhali en rapper Gers Pardoel. Het Belgische team, onder aanvoering van Niels Destadsbader, bestaat uit voormalig voetballer Wesley Sonck en presentatrice Katja Retsin. Verder maken onder anderen Jeroen van Koningsbrugge, Karen Damen, Evi Hanssen, Tijl Beckand en zangduo Nick en Simon hun opwachting dit seizoen.

'Holland-België' wordt geproduceerd door Pilot Studio en is vanaf zondag 19 januari om 20.00 uur te zien bij RTL 4.