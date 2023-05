'Eet wat je wilt dag' perfect voor een nieuw seizoen 'Guilty Pleasures' op 24Kitchen

Op 11 mei is het 'Eet wat je wilt dag', de dag dat je een vrijbrief hebt om alles te eten waar je zin in hebt. Deze ietwat bijzondere 'feestdag' is in het leven geroepen door het Amerikaanse acteursduo Thomas & Ruth Roy.

Zij hebben inmiddels meer dan 80 bijzondere feestdagen op hun naam staan, allemaal geïnitieerd om maatschappelijke problemen aan te kaarten. Zo ook 'Eet wat je wilt dag', de dag om mensen een positief gevoel over eten te geven en een dagje even niet aan diëten te hoeven denken.

Daarnaast is het natuurlijk ook de perfecte dag om het gloednieuwe seizoen van 'Guilty Pleaures' aan te kondigen. Als er iemand weet wat je op een dag als deze zou moeten eten is het namelijk Chef-kok Perry de Man! Na het grote succes van de eerste reeks 'Guilty Pleasures', staan er wederom weer een flink aantal bekende namen te trappelen om aan hun persoonlijke guilty pleasure een culinaire draai te geven.

Wie heeft er nu geen guilty pleasure op het gebied van eten? Een klassieke bami schijf, cheesecake met karamelsaus of de 'Hollandse' versie van een chinese babi pangang. De meeste aparte (en niet altijd even gezonde) eetgewoontes blijven normaal gesproken geheim, maar niet in het programma van 'Guilty Pleasures'. Vanaf 5 juni laat de Rotterdamse chef-kok Perry de Man in alweer het tweede seizoen, zijn bekende gasten hun guilty pleasure opbiechten en bereiden ze samen een handgemaakt en culinaire versie van hun geheime gerecht.

In iedere aflevering ontvangt Perry een nieuwe bekende gast. In de twintig afleveringen van dit nieuwe seizoen passeren diverse bekende Nederlanders de revue. Grote artiesten en bekende TV sterren zoals: Dan Karaty, Eddy Zoey, Renze Klamer, Tygo Gernandt, Bella Hay, Shirma Rouse, Ruben van der Meer, Twan van Steenhoven en Glen Faria zullen hun 'go to cravings' uit de doeken doen en in de keuken van Perry een handgemaakte versie bereiden. Naast koken kennen we Perry natuurlijk ook als gezelligheidsdier. Zijn enthousiasme en interesse in zijn gasten resulteert ook dit seizoen weer in mooie, persoonlijke en vooral hilarische gesprekken met de gasten.

De hamvraag is natuurlijk welke 'BN'er' bij welke guilty pleasure hoort. Is het Fresia Cousino Arias die voor het slapen gaan nog even een bak ijs leeg lepelt? Kunnen we stijlicoon en journalist Arno Kantelberg midden in de nacht wakker maken voor een vette loempia en betrappen we Masterchef winnares Jetske van den Elsen wekelijks op een patatje met?

'Guilty Pleasures' seizoen 2 is vanaf 5 juni elke werkdag te zien om 18.00 uur bij 24Kitchen.