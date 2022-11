Eerste deel documentaire Louis van Gaal te zien bij MAX

Maar liefst drie jaar lang werd Louis van Gaal gevolgd tijdens werk- en privémomenten door filmmaker Geertjan Lassche voor de documentaire Louis.

Het eerste deel van dit intieme portret van de bondscoach is te zien op donderdag 10 november om 21.30 uur bij MAX op NPO 1, een week later het vervolg.

In de film Louis schetst filmmaker Geertjan Lassche een uniek portret van Louis van Gaal; hij is één van de beste voetbaltrainers die ons land ooit gekend heeft én de man over wie iedereen een mening heeft. Nog nooit kwam een camera zo dichtbij het persoonlijke leven van Louis van Gaal.

Compleet beeld

In het eerste deel kijkt een gepensioneerde Louis van Gaal terug op hoogte- en dieptepunten uit zijn leven, zowel op voetbalgebied als op het persoonlijke vlak. Met zijn broer Gérard bespreekt hij zijn jeugd en de impact van zijn veel te vroeg overleden vader. Van Gaal haalt met Edgar Davids en Luís Figo herinneringen op aan de successen van Ajax en Barcelona, waarbij ook de botsingen met vedettes en de media de revue passeren. Verder spreekt Van Gaal met zijn dochters Brenda en Renate over de impact van het overlijden van hun moeder Fernanda. Met Frank en Ronald de Boer probeert hij uit te vinden waarom de kwalificatie met Oranje voor het WK Voetbal in 2002 mislukte. En we zien hem samen met zijn Truus van het leven genieten in Portugal. Zo ontstaat langzaam een beeld van de mens achter het veelbesproken imago.

Geertjan Lassche

Filmmaker en onderzoeksjournalist Geertjan Lassche (1976) won al vele prijzen en in 2020 kreeg hij de titel Journalist van het Jaar 2020, vanwege een door hem bedacht programma tijdens de uitbraak van Corona: 'Frontberichten'. Ook maakt hij eerder films over sport-gerelateerde onderwerpen zoals 'Hemelbestormers' (IDFA 2014), 'Niemand Kent Mij' (over Thomas Dekker) en 'Zwart IJs'.

De film Louis is een initiatief van Omroep MAX in coproductie met DOXY Films en is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van het NPO-fonds, Netherlands Filmproduction Incentive en CoBO.

'Louis' (deel 1), donderdag 10 november om 21.30 uur bij MAX op NPO 1.