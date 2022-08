Eerste dates in 'Daten op het Kamp: Harrie zoekt een Vrouw'

De gloednieuwe datingshow van Harrie Snijders is nog maar nét begonnen en nu al gaat de naar liefde hunkerende Harrie op date met een aantal van de pas aangekomen vrijgezelle dames!

Het belooft een bloedstollende 'wedstrijd' te worden om de bekende hengst want eigenlijk ziet elke deelneemster hem wel zitten... Door elkaar beter te leren kennen op de dates, hoopt Harrie dat de keuze tijdens de tiara-ceremonie makkelijker wordt, maar of dat ook echt zo is?

Je ziet het in 'Daten op het Kamp: Harrie zoekt een Vrouw', elke donderdag om 20.30 uur bij TLC en wekelijks vooruit te kijken op discovery+.