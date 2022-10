Eerste aflevering van nieuw seizoen 'College Tour' met Usain Bolt

Niemand liep ooit sneller dan de Jamaicaanse sprintlegende. Op drie opeenvolgende Olympische Spelen won hij een gouden medaille. Na een indrukwekkende sportcarrière zet hij zich nu in voor kansarme jongeren wereldwijd.

Usain Bolt houdt het wereldrecord vast op de 100 en 200 meter en de 4 x 100 meter estafette voor zijn thuisland Jamaica. Met zijn lengte van twee meter is hij een indrukwekkende verschijning. Zijn unieke pose, waarin hij met zijn armen een pijl afschiet richting de hemel, is Bolt’s handelsmerk. Vele anderen, van Barack Obama tot Harry, hertog van Sussex, lieten zich in dezelfde houding fotograferen. Daarnaast staat Usain Bolt bekend als de redder van de atletiek. Als Bolt op het toneel verschijnt, stromen de sportstadions weer vol. Na een hele korte voetbalcarrière gaat Bolt in 2017 met sportpensioen. Hij richt zich nu onder andere op zijn eigen stichting, die kansarme jongeren een rijkere toekomst biedt.

