Een zenuwachtige aflevering van 'Een Huis Vol'

Foto: © KRO-NCRV 2020

De hele familie Kraan moet aan de bak wanneer dochter Marlynn op zichzelf wil gaan wonen. Ze wil graag verhuizen maar er moet nog een heleboel gedaan worden voordat ze daadwerkelijk kan gaan wonen in haar nieuwe stekkie.

In Hückelhoven is de ochtend van het huwelijk aangebroken. De spanning is in het hele huis te voelen en de meeste Buddenbrucks staan ook vol van de zenuwen. Komt het allemaal goed? Belangrijker nog; komt iedereen wel op tijd?!

In Tollebeek zorgt moeder Janneke voor extra les in het huishouden en moeten de pubers Aida en Jennie zichzelf bewijzen.

'Een Huis Vol', woensdag 30 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.