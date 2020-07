Een trotse moeder in 'Hello Goodbye'

Foto: © KRO-NCRV 2020

In deze aflevering van 'Hello Goodbye' vertelt een trotse moeder waarom haar dochter Lotus eigenlijk een wonder is en praat Joris met een jongen over hoe hij verliefd werd op zijn verpleegster.

Ook wacht een dochter op haar vader die ze voor de zesde keer gaat zien in 22 jaar en vertelt een vrouw hoe haar drugsverslaving ervoor zorgde dat zij haar dochter 11 jaar niet heeft gezien.

'Hello Goodbye', dinsdag 28 juli om 20.35 uur op NPO 1.