'Een Programma over de Jaren Negentig': chin. ind. spec. rest.

De jaren negentig waren de hoogtijdagen van de Chinees-Indische restaurants. Waar je ook vandaan komt: er was altijd zo'n eethuis in de buurt.

Foe yong hai was populair bij arm en rijk. Hoe is die succesformule ontstaan? Waarom houden Nederlanders zo van 'De Chinees'? We proberen het fenomeen beter te begrijpen, voordat het verdwenen is.

'Een Programma over de Jaren Negentig' staat met één been in de moderne tijd en met het andere been in het verleden. De achtdelige serie wordt gepresenteerd door Henny Huisman en Marijn Frank en is een feest van herkenning voor iedereen boven de dertig en een bron van verbazing voor iedereen die jonger is. Absurditeit, hilariteit, maar ook ontroering kleuren de serie. Een geschiedenisprogramma zoals je het niet eerder zag.

'Een Programma over de Jaren Negentig', donderdag 17 december om 22.25 uur bij de VPRO op NPO 3.