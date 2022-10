Een onverwachte gast woensdag in 'Oogappels'

De relatie tussen Merel en Maarten begint aardig serieus te worden, maar Erik en Hannah weten niet hoe ze verder moeten nu Hannahs kinderwens ineens op tafel ligt.

Dina komt in aanvaring met een moeilijke leerling en Chris herkanst zijn toelating bij de Rietveld. Jeroen maakt kennis met Fabie en bij Erik thuis wordt Liekes verjaardag gevierd. Het loopt even helemaal fout tussen Fabie en Carola die keihard aan het werk is in de strandloods, maar tijdens het openingsfeest maken ze het goed en arriveert een onverwachte gast.

'Oogappels', woensdag 5 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.