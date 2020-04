Een nieuwe kijkersvraag in 'Knappe Koppen'

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Catharina. Zij wil weten wat het nut is van ongedierte.

Catharina heeft een mooie tuin in Limburg, waar ze heel graag is. Tuinieren is echt een hobby van Catharina. Bij het spitten komt ze van alles tegen in de grond. Regenwormen, torren of pissebedden. Maar wat doen die daar?

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Catharina antwoord op haar vraag in de vorm van een privécollege van Wim van der Putten. Hij is hoogleraar bodemecologie in Wageningen en weet dus alles van de kleine diertjes in en net boven de grond.

Door het leven van die ontelbare – vaak onzichtbare - beestjes bloot te leggen, heeft hij een eigen onderzoeksterrein gecreëerd. Hierdoor is hij tot fascinerende ontdekkingen gekomen. Wim van der Putten zal Catharina’s vraag zeker kunnen beantwoorden.

'Knappe Koppen', woensdag 22 april om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.