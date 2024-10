Een nieuwe aflevering van 'Zembla' op NPO 2

Grote groepen beleggers investeren vanaf 2020 in JuicyFields, een online platform dat belooft hoge winsten op medicinale cannabis.

'E-growers' kopen vanachter hun computer planten en delen mee in de winst na de oogst. Het platform trekt volop aandacht met feesten en gouden sportauto’s, maar in de zomer van 2022 slaat de paniek toe: JuicyFields verdwijnt en 185.000 beleggers verliezen samen 645 miljoen euro. In een tweeluik onderzoekt 'Zembla', samen met internationale journalisten, hoe Nederland een prominente rol speelde in deze grootschalige fraude. Waar is de buit gebleven en hoe konden de oplichters ongestoord te werk gaan?

