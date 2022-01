Een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'

Expert Willem de Winter taxeert een schilderij. Meneer kocht in 1977 het boek met Bijbelse illustraties 'Hij was een van ons' van Rien Poortvliet. Hij vond het boek zo mooi, dat hij besloot Rien Poortvliet een briefje te sturen met de vraag of hij een tekening van hem kon kopen.