Een nieuwe aflevering van 'Historisch Bewijs' bij AVROTROS op NPO 2

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Het team doet onderzoek naar de vermeende verfzakjes van Rembrandt uit de collectie van Jan Six. Als deze echt zijn, is het wereldnieuws: er is nooit iets van zijn schildermateriaal teruggevonden.

Robert van Langh krijgt de unieke kans om met de verfzakjes naar een deeltjesversneller in Hamburg te gaan, een zeer innovatief onderzoeksmiddel. Met de intense straling kan hele gedetailleerde informatie over de samenstelling verkregen worden. Kunnen de zakjes aan de hand van die informatie aan Rembrandt gelinkt worden?

Het team van het Rijksmuseum doet er alles aan om de onderste steen boven tafel te krijgen in een baanbrekend onderzoek naar de echtheid van deze en andere kunsthistorische voorwerpen.

'Historisch Bewijs', woensdag 12 februari om 20.30 uur op NPO 2.