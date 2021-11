Een nieuw seizoen 'Ik Vertrek': Ingrid en Edward trekken naar Ballenstedt

Foto: © AVROTROS 2021

Ingrid (52) en Edward (49) delen de droom om in het buitenland te wonen. In het Duitse Ballenstedt hebben ze een oud spoorwegstation gekocht, dat op de schop moet. Er rijden al 18 jaar geen treinen meer en het pand is behoorlijk in verval geraakt, maar zij zien er potentie in.

Het plan is om er vakantieappartementen, een café en een vergaderruimte te realiseren. Tijdens de eerste klusvakantie treffen ze wat onaangename verrassingen aan. De kosten lopen hoog op en de klussen lijken oneindig veel werk. Is het leven als stationschef zoals ze hadden verwacht?

'Ik Vertrek', donderdag 4 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.