Een nieuw seizoen dierenplezier in KRO-NCRV's 'Beestenbrigade'

Maandag 4 oktober, op dierendag, start er een nieuw seizoen van 'Beestenbrigade' op Zappelin. Maar liefst 20 spiksplinternieuwe afleveringen van het populaire bekroonde KRO-NCRV televisieprogramma!

Boswachter Tim gaat met zijn brigade op pad om de natuur steeds een handje te helpen. Ook vertellen kinderen iets over hun huisdier en zijn er filmpjes met weetjes over dieren te zien.

Naast de tv serie zijn er vanaf 4 oktober ook weer nieuwe podcasts van 'Missie Voelspriet' te beluisteren via de Zappelin app. Daarin stuurt Tim elke aflevering NPO Radio 2 DJ Emmely de Wilt op onderzoek uit naar bijzondere insecten. Wat dacht je van rioolvlieg Servaas Pompe de Bruinston of Wessel de Zadellibelle? Je leert ze allemaal kennen in 'Missie Voelspriet'!

Maar dat is niet alles. Ook komt er op het YouTube kanaal van Zappelin een serie afleveringen over jonge dieren. Als aftrap hiervoor is er dinsdag 5 oktober van 10.00 tot 00.00 uur een livestream te zien vanuit een kinderboerderij. Er hangen live camera’s in de verblijven van de otters, herten, alpaca’s en de geiten. Kijk vanaf huis mee hoe ze spelen, eten, poepen en slapen.

Kortom: een nieuw seizoen vol dierenplezier!

'Beestenbrigade', vanaf maandag 4 oktober om 07.30 uur bij KRO-NCRV op Zappelin.

'Missie Voelspriet', nieuwe afleveringen vanaf maandag 4 oktober te beluisteren in de gratis te downloaden Zappelin app, op Zappelin.nl en via je favoriete podcastkanalen.