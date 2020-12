'Een Huis Vol' viert de feestdagen

De feestdagen zijn aangebroken in Duitsland en de kerstbingo is al in volle gang. En de Buddenbruck kinderen hebben onder leiding van Thaila genoeg lekkers gemaakt maar of dit veilig en wel gegeten kan worden is nog maar de vraag..

Het is een spannende dag voor jongste dochter Sara. Wordt zij na al die maanden verlost van haar spreidbroekje of moet ze er toch nog een tijdje mee doen? Ook de familie Kraan pakt deze feestdagen goed uit. Aan gezelligheid geen gebrek. Zeker niet, wanneer de karaokemachine eraan te pas komt.

In Tollebeek gaat moeder Janneke met haar oudste dochters shoppen en wordt het vele sporten dan eindelijk beloond. Ook bij de familie Jelies staan de feestdagen voor de deur. Het is extra gezellig gemaakt onder de nieuwe overkapping. Als klap op de vuurpijl hebben Johan en Janneke nog een hele grote verrassing voor hun kroost.

'Een Huis Vol', vrijdag 1 januari om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.