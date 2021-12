'Een Huis Vol' trekt naar de Amsterdamse pride

Baby Johni is inmiddels vijf dagen oud en de kraamweek bij de familie Jelies is in volle gang. Volgens de Urker traditie mag moeder een week lang relaxen op bed. Vader Johan heeft nu de taak om alle kinderen in het gareel te houden. Lukt dit Johan of heeft hij toch hulp nodig?