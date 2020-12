'Een Huis Vol': familie Buddenbruck in rep en roer

Foto: © KRO-NCRV 2020

In Tollebeek is het normale leven weer begonnen. De kinderen moeten namelijk weer naar school. Voor Aida is het wel een hele spannende dag nu ze voor het eerst naar de middelbare school gaat.

Oudere zus Jennie zorgt natuurlijk voor de nodige tips.

Ook de familie Kraan haalt de laatste schoolspullen voor de kinderen in huis. Oudste dochter Marlynn wil graag op zichzelf gaan wonen en heeft een bezichtiging geregeld. Maar is dit nu echt wat ze zoekt?

In Duitsland is het een bijzondere dag voor de hele familie Buddenbruck. Het hele huis is in rep en roer want er wordt voor het eerst kennisgemaakt met de allernieuwste Buddenbruck telg.

'Een Huis Vol', maandag 28 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.