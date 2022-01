Een 'Droomhuis Gezocht' voor Kajo en Eva in Tsjechië

Op maandag 3 januari zendt MAX om 20.35 uur op NPO 1 een nieuwe aflevering van 'Droomhuis Gezocht' uit. Dionne Stax gaat in deze aflevering op zoek naar een droomhuis in TsjechiŽ voor broer en zus Kajo en Eva.

Kajo en Eva kennen Tsjechië goed. Hun vader is daar geboren en ze komen er al hun hele leven. Als kind wilden ze ook wel eens naar een ander land op vakantie, maar inmiddels hebben ze hun hart aan Tsjechië verloren. Ze komen er altijd als toerist en slapen dan bij familieleden. Nu willen ze graag een eigen huis, zodat ze zelf hun familieleden kunnen uitnodigen.

Ze zoeken een huis in de buurt van hun familie, in de regio Pardubice. Dat ligt op zo’n twee uur rijden van de hoofdstad Praag. Naast ruimte om familie te ontvangen, is voldoende privacy heel belangrijk voor Kajo en Eva. Hun budget is 300.000 euro, maar dan moet het huis wel helemaal af zijn.

Dionne bezoekt in de omgeving een traditionele speelgoedmaker. Hij produceert met de hand houten speelgoedfiguren op dezelfde manier als zijn vader en opa dat deden. Verder ontdekt Dionne het culturele aanbod van Praag. Ze duikt vrij letterlijk in de traditionele biercultuur. Ze leert het perfecte Tsjechische biertje tappen, maar dat gaat net even anders dan ze gewend is.

'Droomhuis Gezocht', maandag 3 januari om 20.35 uur op NPO 1.