Edsilia Rombley en Kees Tol zijn terug met nieuw seizoen 'Over Gewicht'

Edsilia Rombley en Kees Tol zijn terug met een nieuw seizoen van 'Over Gewicht' waarin zij opnieuw in de wereld van gezond afvallen duiken. Het duo ontrafelt in hun zoektocht de feiten en fabels over tal van nieuwe onderwerpen; waarom is gezond eten duurder dan ongezond eten? Wist je dat goede vis niet naar vis mag ruiken of dat een banaan meer alcohol bevat dan een 0.0-biertje?