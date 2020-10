Edith Eger inspireert drie gasten in 'Jacobine op 2'

Foto: © KRO-NCRV 2020

In deze aflevering van 'Jacobine op 2' praat Jacobine Geel met drie gasten die een wending in hun leven meemaakten en daar levenslessen uit trokken.

De bekende en inmiddels 93-jarig psychotherapeut Edith Eva Eger zal in deze uitzending meepraten over de onderwerpen en haar levenslessen delen met de gasten.

Eger overleefde ternauwernood het vernietigingskamp Auschwitz, waar ze moest dansen voor de beruchte dokter Josef Mengele. Ze schreef het indrukwekkende boek over haar oorlogsherinneringen De Keuze - Leven in vrijheid. Onlangs verscheen haar nieuwe boek Het Geschenk - 12 lessen die je leven kunnen redden.

Op 24 oktober zenden we een special van Jacobine op 2 uit met een uitgebreid interview met dr. Edith Eger.

Jacobine Geel praat in de Oranjerie in Doorn met drie gasten over één thema.

Het tv-programma 'Jacobine op 2' is te zien op zaterdag 17 oktober om 17.35 uur op NPO 2.