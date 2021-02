Ed Spanjaard zondag in 'Podium Witteman'

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt dirigent en pianist Ed Spanjaard, violist Liza Ferschtman, percussionist Agostinho Sequeira, tenor Peter Gijsbertsen en pianist Yvonne Gesler, Dudok Quartet Amsterdam, en Fuse.

De muziek van componist en concertpianist Hans Henkemans (1913-1995) werd aanvankelijk veel uitgevoerd, maar in de jaren ’70 kwam daar abrupt een eind aan. Dirigent en pianist Ed Spanjaard voelt zich diep verbonden met de componist -zijn vader was met hem bevriend- en wil in 'Podium Witteman' met liefde een lans breken voor Henkemans' muziek. Samen met violist Liza Ferschtman speelt hij een deel uit de vioolsonate uit 1944.

Pauls Jonge Held is deze week de 22-jarige Portugese percussionist Agostinho Sequeira. Hij won vorig jaar het prestigieuze Tromp Percussion Concours in Eindhoven. Agostinho Sequeira speelt een intrigerend stuk, waarbij hij meerdere instrumenten gebruikt, waaronder de mbira, ofwel duimpiano.

Fuse is bezig aan een spannende reeks optredens in Podium Witteman. Componisten van over de hele wereld schrijven en arrangeren stukken voor onze huisband. Deze keer laat Fuse ons kennis maken met de Amerikaanse componist en altviolist Jessica Meyer.

Mike Boddé heeft een lekker stevig stuk gecomponeerd dat volgens hem Fuse perfect op het lijf is geschreven. En dat komt goed uit want in deze tijd snakt hij ernaar om weer samen met Fuse te spelen. Het stuk heet Padapap!

De naam van Joseph Haydn komt maar twee keer voor in de Top 4oo van Radio 4. En dan ook nog op plaats 232 als hoogste notering. Hoe zou dat komen? Is Haydn niet sexy genoeg? Paul Witteman en het Dudok Kwartet vinden zeer zeker van niet!

Floris Kortie neemt ons terug in de tijd naar het midden van de vorige eeuw toen homoseksualiteit in Engeland nog strafbaar was en componist Benjamin Britten en tenor Peter Pears hun liefde voor elkaar noodgedwongen geheim moesten houden. In het openbaar konden ze alleen muzikaal open zijn over hun gevoelens. Tenor Peter Gijsbertsen zingt van Britten 'My beloved is mine', samen met de Duitse pianist Yvonne Gesler.

'Podium Witteman', zondag 14 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.